«Досить», - Байден закликав Конгрес вжити заходів проти збройного насильства у США

Президент США Джо Байден наказав приспустити прапори на будівлях федерального уряду на знак скорботи через стрілянину в залізничному депо в Каліфорнії, в результаті якої загинуло щонайменше вісім осіб.

«Досить!» - виголосив Байден. Він нагадав про випадки стрілянин в Колорадо, Індіані та Південній Кароліні, що стались протягом декількох минулих місяців.

Байден також закликав Конгрес до дій, щоб зменшити кількість випадків збройного насильства у США. Конгрес має «відповісти на заклик американського народу, включаючи більшість власників зброї і допомогти зупинити цю епідемію збройного насильства в Америці».

Згідно з повідомленням місцевої влади, в середу працівник системи громадського транспорту в місті Сан-Хосе в Каліфорнії відкрив вогонь по співробітникам депо, а потім застрелився.

«Ми ще очікуємо на багато деталей цієї останньої масової стрілянини, але є те, що ми знаємо напевне. Щонайменше вісім родин не будуть знову цілими», - заявив Байден.

В своєму зверненні до Конгресу минулого місяця, Байден виступив на підтримку заборони на атакувальну зброю. Він також підтримує законопроект, що перебуває на розгляді Конгресу і має на меті посилити вимоги до перевірки покупців зброї.

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