Після двох стрілянин, у США можуть посилити контроль над зброєю

Після двох стрілянин, що стались у США протягом минулих двох тижнів, президент США Джо Байден розглядає можливість посилити режим обігу зброї в країні.

Ми «не хочемо чекати ані хвилини», щоб вжити дій проти збройного насильства, сказав Байден у вівторок. «Ми знову можемо заборонити атакувальну зброю та магазини великої місткості в країні», - додав він. Заборона на продаж атакувальної зброї діяла в США впродовж 10 років до 2004.

«Ми розглядаємо низку важелів, включаючи роботу із законодавчою гілкою, видання рішень на рівні виконавчої влади», - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Минулого тижня через збройний напад в супермаркеті в Колорадо, загинуло 10 осіб, включаючи поліцейського, який прибув на виклик через стрілянину. За шість днів перед тим через стрілянину в Атланті, штат Джорджія, загинуло шість осіб.

Палата представників США, де більшість контролює Демократична партія, 11 березня проголосувала за два законопроекти, що посилюють перевірку покупців зброї. Ініціативи, зокрема, передбачають надання 10 днів для проведення перевірки покупця. На тепер, якщо перевірку не завершено за 3 дні, продаж відбувається автоматично. Також передбачається посилення вимог перевірки покупців зброї через Інтернет та на виставках.

Щоб ці ініціативи набули сили закону, їх має підтримати Сенат, однак, відзначають оглядачі, сенатори від Республіканської партії здебільшого не підтримують ці ініціативи, що може заблокувати їх прийняття.

Сенаторка від Демократів Даян Файнстін закликала відновити заборону на атакувальну зброю, наголосивши, що на час дії заборони, кількість стрілянин зменшилась на 37%.

У відповідь на заклик Файнстін, конгресвумен від Республіканської партії Лорен Боберт заявила, що «кожен політик, який закликає до заборони на рушниці, має наполягати, щоб їхню службу безпеки також роззброїли».

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