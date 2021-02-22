Постачальникам енергії в Техасі тимчасово заборонили відключати струм за несплату рахунків

Комісія з енергопостачання штату Техас тимчасово заборонила компаніям-постачальникам струму відключати електроенергію через несплату рахунків споживачами.

Комісія прийняла таке рішення у неділю, через те, що мільйони мешканців Техасу минулого тижня опинилися без електроенергії, через аномальний сніговий шторм. Ті споживачі, у кого перебоїв не було, мають справу із значними рахунками за спожиту енергію.

Рахунки сягають п’яти, десяти, а подекуди і 14 тисяч доларів за місяць. Вся справа в енергетичній системі та ринку у Техасі. Найбільше постраждали люди, які мають плани енергопостачання із змінною ставкою.

Згідно з такими планами, ціна за електрику може варіюватися, залежно від попиту. Що більший попит – більша ціна. Такі плани приваблюють багатьох людей, адже ціна на електроенергію за звичайних погодних умов низька і вони дозволяють людям споживати більше електроенергії за меншу ціну у час, коли попит невеликий, наприклад, вночі.

Минулого тижня, через перебої, оптова ціна на електроенергію різко підскочила. Енергетичні компанії навіть закликали споживачів перейти на інші плани, однак процес займає кілька днів, і більшість людей цього зробити не встигли.

Тепер губернатор штату Ґреґ Ебботт заявляє, що допомогти техасцям полегшити фінансовий тягар буде пріоритетом влади.

Демократи і республіканці, заявив він, працюватимуть разом, аби переконатися, що люди не «залишилися із захмарними рахунками за електроенергію».

Мер Гьюстона Сільвестр Тернер закликав сплатити високі рахунки з бюджету штату.

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