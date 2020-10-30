Американський суд викликав саудівського кронпринца через WhatsApp

Саудівський принц Мохаммед бін Салман отримав повідомлення про його виклик на судовий розгляд через соцмережу Whatsapp. Виклик було надіслано англійською і арабською мовами, принцу та іншим обвинувачуваним, йдеться в документах суду.

Судові документи містять підтвердження експерта Томаса Мастерса про те, що виклик було доставлено на телефон реципієнта.

Справу було відкрито за позовом колишнього голови саудівської розвідки Саада аль-Джабрі, який звинуватив бін Салмана у спробі організації його вбивства в Канаді два роки тому.

Аль-Джабрі стверджує, що принц надіслав 50 осіб до Канади з метою його знищити в жовтні 2018 року. Загін перехопили канадські прикордонники в аеропорту Торонто, йдеться в обвинуваченні.

Саме комп‘ютерний додаток Whatsapp, за повідомленнями, використовував бін Салман, щоб зламати електронне листування американського мільярдера Джеффа Безоса раніше цього року а також, щоб слідкувати за журналістом Джамалем Хашкоджі, якого було вбито два роки тому.

Дивіться також: «Президент Зеленський та його партія мають зробити висновки» - європейські аналітики про вибори в Україні