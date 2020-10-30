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Американський суд викликав саудівського кронпринца через WhatsApp

Саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман

Саудівський принц Мохаммед бін Салман отримав повідомлення про його виклик на судовий розгляд через соцмережу Whatsapp. Виклик було надіслано англійською і арабською мовами, принцу та іншим обвинувачуваним, йдеться в документах суду.

Судові документи містять підтвердження експерта Томаса Мастерса про те, що виклик було доставлено на телефон реципієнта.

Справу було відкрито за позовом колишнього голови саудівської розвідки Саада аль-Джабрі, який звинуватив бін Салмана у спробі організації його вбивства в Канаді два роки тому.

Аль-Джабрі стверджує, що принц надіслав 50 осіб до Канади з метою його знищити в жовтні 2018 року. Загін перехопили канадські прикордонники в аеропорту Торонто, йдеться в обвинуваченні.

Саме комп‘ютерний додаток Whatsapp, за повідомленнями, використовував бін Салман, щоб зламати електронне листування американського мільярдера Джеффа Безоса раніше цього року а також, щоб слідкувати за журналістом Джамалем Хашкоджі, якого було вбито два роки тому.

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