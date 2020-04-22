Супертанкери використовують як сховища для нафти, яку ніхто не хоче купувати

Кораблі, які можуть нести більше 100 000 тон нафти орендують за ціною біля 335 000 доларів на день, щоб зберігати нафту, попит на яку впав через карантинні обмеження, введені для стримування пандемії COVID-19, пише The Guardian.

Традиційні сховища нафти переповнені і тепер 160 мільйонів барелів нафти зберігається на супертанкерах в океані, що можна порівняти з ситуацією 2009 року, зауважує видання.

Наразі, повідомляє Reuters з посиланням на експертів з перевезень, для збереження нафти зафрахтовано 60 супертанкерів. Більшість із них перебуває у водах поблизу Сінгапуру та США. Експерти зазначають, що ця кількість може потроїтись протягом наступних місяців.

Поблизу узбережжя Каліфорнії перебуває більше тридцяти кораблів із майже 20 мільйонами барелів нафти, повідомляє Bloomberg. Це найбільша кількість нафти, що будь-коли перебувала у водах біля Каліфорнії, згідно до інформації паризької Kepler SAS, яку цитує видання.

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