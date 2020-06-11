США в ОБСЄ: Росія намагається «по шматочках» забрати український суверенітет

«Нас непокоять спроби уряду Росії відмежуватись від відповідальності за конфлікт на сході України а також постійні спроби по-шматочках забирати український суверенітет через програму «паспортизації». Про це йдеться у заяві посла США до ОБСЄ Джеймса Гілмора, оприлюдненій 11 червня.

Посол навів дані, про які повідомляли державні російські ЗМІ цього місяця про те, що влада Росії видала 187 240 паспортів мешканцям так званих «народних республік» Донецька та Луганська.

Згідно до статті, ще 98 000 заявок обробляються. Депутат російської Думи Віктор Водолацький заявив, що ще від 600 000 до 800 000 український мешканців отримують російські паспорти до кінця року.

«Ми закликаємо Росію припинити цей процес, який шкодить перспективі досягнення миру та стабільності шляхом втілення Мінських домовленостей», - заявив Гілмор.

Керівництво України неодноразово демонструє політичну волю до віднаходження мирного та дипломатичного шляху вирішення конфлікту, але Росія зволікає та ухиляється від цього, просуваючи неправдиву тезу про те, що вона лише спостерігає за конфліктом, а не являється його активним учасником. А це насправді є зміною позиції

Посол наголосив на відсутності суттєвого прогресу із досягнення цілей, визначених під час засідання у Нормандському форматі, що відбулося між лідерами України, Росії, Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

Відсутність поступу «залишає мешканців Донбасу в замкненому колі насильства та складнощів».

США та інші країни вітали спільне звільнення затриманих, інших конкретних кроків вжито не було, йдеться в заяві. «Не було проведено заходів, які б наближали до всебічного припиненням вогню, які, за рішенням лідерів Нормандсьбкого формату, Росія та Україна мали втілити до кінця 2019 року.

Керівництво України неодноразово демонструє політичну волю до віднаходження мирного та дипломатичного шляху вирішення конфлікту, але Росія зволікає та ухиляється від цього, просуваючи неправдиву тезу про те, що вона лише спостерігає за конфліктом, а не являється його активним учасником. А це насправді є зміною позиції», - наголошує посол.

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