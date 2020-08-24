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Україна відзначає День Незалежності

Президент виступив на Софійській площі, тисячі захисників України зібрались на Майдані

Софійська площа замість Майдану. Для офіційних урочистостей з нагоди 29-ї річниці Незалежності цьогоріч було обрано незвичну локацію. Вперше святкування перенесли під стіни Софійського собору; вдруге від початку агресії Росії не проводився військовий парад.

Виступаючи з вітальною промовою, президент України Володимир Зеленський назвав рішення про зміну місця святкувань «поверненням до традицій предків», а великий парад пообіцяв провести в майбутньому, після перемоги над ворогом. Як він сказав, військова техніка - це не атракціон, і зараз її місце – на сході, де точаться воєнні дії. «Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати і вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком», - зауважив він.

Президент промовляв зі сцени, що контурами повторювала карту України. Почав свій виступ з того, що заявив: завдяки домовленостям про тишу на фронті триває перемир’я і немає втрат. Як сказав Зеленський, «Ми всі просимо Бога лише про одне: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці – роками, роки – століттями миру, злагоди і процвітання».

Левову частку своєї промови президент присвятив політичним опонентам. Зеленський закликав українців не дати нікому можливості посіяти розбрат в Україні- «ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям, тим, що обкрадали нашу маму-Україну багато років, бо ніколи не вважали її рідною». Пообіцяв, що «ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не читати проповіді з патріотизму». Тих, то не готовий долучитись до розбудови України, нинішній глава держави закликав «не плутатися під ногами України, яка рухається вперед».

А після урочистої частини - промови та вручення нагород – на Софійській площі відбулося шоу. Артисти літали на повітряній кулі, співали в кабріолеті і навіть проїхалися бруківкою у вагоні метро.

А тим часом на Хрещатику і Майдані Незалежності стартував Марш захисників України, на який вийшли десятки тисяч людей – ветерани, громадські активісти, волонтери.

Хода захисників України відбувається вже другий рік поспіль. За інформацією українських ЗМІ, ветерани війни на Донбасі сформували 48 колон, на Хрещатику зібрались сотні людей, що вітають марш з прапорами і квітами.

Учасниками ходи стали і ті, хто вже не раз виходив на акції «Ні капітуляції» і не довіряють політиці президента щодо "миру за будь-яку ціну". Головне гасло цьогорічного маршу – «З незалежністю не жартують!».

Нині багатьох патріотів збурила новина, що надійшла напередодні. Голова ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук подав до Верховної Ради звернення щодо проведення виборів на окупованих територіях.

У День Незалежності учасники Маршу захисників України планують провести Віче на Майдані та вшанувати пам'ять загиблих героїв біля стіни пам'яті на Михайлівській площі.

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За що американці люблять Україну. Відео
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За що американці люблять Україну. Відео

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За що американці люблять Україну. Відео

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