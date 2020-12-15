В 2020 Україна могла отримати від Світового банку навіть більше, ніж після Революції гідності в 2014, вважає Роман Качур. Інтерв‘ю

У понеділок міністр фінансів України офіційно підписав кредитну угоду із Світовим банком про додаткове фінансування програми соціальної підтримки українців на 300 мільйонів доларів. 170 мільйонів доларів з них мають надійти вже наступного тижня.

У Світовому банку кажуть: «Криза - це шанс реформувати»

Розкажіть про цей проект, наскільки важливою є ця допомога зараз для країни?

Цей проект починався з 300 мільйонів доларів у квітні коли розпочалася криза. Згодом Рада директорів надала додаткове фінансування. Важливо, що частину з цих 300 мільйонів буде отримано ще у цьому році протягом наступних кількох тижнів.

Цей кредит має два компоненти: підтримка тих людей які найбільше постраждали - це соціальні виплати виплати по безробіттю; підтримка створення нових робочих місць. Тим, хто втратив роботу, хто не може швидко відновити діяльність, ми пропонуватимемо фінансові інструменти підтримки для створення бізнесу та перенавчання.

Чи складно йшли переговори?

Переговори тривали з березня, щойно розпочалася криза. Нам вдалося домовитися щоб кошти на допомогу з подолання бідності були виведені за рамки політики. Як ви знаєте, багато програм фінансування прив'язані до програм Міжнародного валютного фонду, рішень політиків, а кошти на підтримку людей повинні йти поза політикою і це була принципова домовленість.

Власне структура домовленостей передбачала, що 170 мільйонів з 300 будуть виділені одним траншем і дуже швидко. Для таких кредитів характерним є те, що вони досить розтягнуті у часі, але враховуючи масштаби кризи, враховуючи необхідність підтримки людей, вдалося домовитися що значна частина з цих коштів надійде одразу і це досить нетипова для такого типу кредитів ситуація. Я дякую команді переговірників з Міністерства фінансів з інших урядових структур які разом домоглися таких умов.

Як ще допомогає Світовий банк Україні в часи пандемії?

Україна може отримати щонайменше 90 мільйонів доларів на закупівлю вакцини. Рішення вже прийняте - як тільки покупка вакцин буде доступною, ці кошти будуть перераховані Україні​

Україна вже отримала досить широкий спектр допомоги. Сюди входять проекти з соціальної підтримки, проект з охорони здоров'я. Відразу в квітні місяці було прийняте додаткове фінансування до проекту з охорони здоров’я, щоб дати можливість закуповувати тести і критично важливе обладнання.

​А минулого місяця Світовий банк прийняв рішення для всіх країн з фінансування закупівлі вакцин. В рамках нього Україна може отримати щонайменше 90 мільйонів доларів на закупівлю вакцини. Рішення вже прийняте - як тільки покупка вакцин буде доступна, ці кошти будуть перераховані Україні.

Виклики пандемії 2020-го поставили надзвичайні завдання і у співпраці України зі Світовим банком.

2020 рік для всіх був дуже незвичайним роком і такого року неможна згадати за всю історію співпраці України зі Світовим банком.​

Я думаю що 2020 рік для всіх був дуже незвичайним роком і такого року неможна згадати за всю історію співпраці України зі Світовим банком. ​

З одного боку Світовий банк фактично задіяв всі резерви. Так звані кризові кошти, які використовуються на випадок найбільших криз були задіяні для того, щоб підтримати своїх країн-членів. Це фактично сформувало можливості для України отримати додаткові 1,5 мільярда доларів за інвестиційними кредитами, 700 мільйонів за проектами підтримки розвитку.

Це напевно рекордні кошти - навіть більше, ніж Україна потенційно могла отримати в 2014 році відразу після Революції гідності.

З іншого боку, потенціал був використаний не повною мірою. На жаль, деякі реформи вимагають більше часу і зусиль, ніж очікувалося на початку.

Як щодо підтримки реформ, які вимоги висуває банк щодо України?

У Світовому банку кажуть: «Криза - це шанс реформувати».

Так звані Development Policy Loans і інвестиційні кредити підтримують модернізацію з напрямків, де Україна здійснює реформи, і де Банк готовий підтримати Україну. Два такі активні кредити Рада директорів де-факто схвалила 27 червня по 350 млн долларів.

Після рішення Конституційного Суду з приводу скасування електронних декларацій, порушені умови виконання попередніх кредитів, які надавав Світовий банк, тому через це формальне рішення, підписання кредитної угоди зупинено

З першого кредиту виконано всі умови але, на жаль після рішення Конституційного Суду з приводу скасування електронних декларацій, порушені умови виконання попередніх кредитів, які надавав Світовий банк, тому через це формальне рішення, підписання кредитної угоди зупинено і воно відновиться після того, як Україна вживе заходів, щоб повернутися в рамку тих домовленостей які були раніше і також після того, як команда Банку засвідчить, що це дійсно сталося.

Другий кредит чітко прив'язаний до заходів необхідних, щоб ринок землі відкрився ефективно. Це в першу питання кадастру, реєстрації прав, відкриття реєстрів, фінансової підтримки малих і середніх фермерів, щоб вони мали змогу придбати землю після відкриття ринку землі, заплановане на 1 липня 2022 року.

Без цих компонентів, на думку Світового банку, відкриття ринку землі буде неефективним і може призвести до катастрофічних наслідків коли найбільші гравці на ринку будуть консолідувати земельні банки і є загроза повторення ситуації, яка відбувалася з приватизацією в середині 90-х, коли фактично був створений клас олігархів.



Без цих компонентів, на думку Світового банку, відкриття ринку землі буде неефективним і може призвести до катастрофічних наслідків коли найбільші гравці на ринку будуть консолідувати земельні банки і є загроза повторення ситуації, яка відбувалася з приватизацією в середині 90-х коли фактично був створений клас олігархів.

Ринок землі, подолання корупції - які ще умови висуває Світовий банк для продовження кредитування?

Ці два кредити також чітко скоординовані з програмою України з Міжнародним валютним фондом. Я думаю що Світовий банк не погодиться надати ці кошти, якщо також не буде співпраці з МВФ. Щодо інших проектів - декілька тижнів назад було прийняте рішення про фінансування відбудови Донбасу, інфраструктури доріг та елементів, які дозволять вести бізнес на цих територіях. Ще залишається великий блок це 500 мільйонів доларів на реформу ринку енергетики. На сьогоднішній день, через ведення потужностей в сонячній енергетиці, ринок є незбалансованим. Тому зараз напрацьовано пакет рішень уряду в цій сфері. Також Світовий банк має зарезервовані кошти на реформу Укрзалізниці.

Як ви оцінюєте співпрацю з Банком у цьому році?

Загалом, за інвестиційними програмами Банку, ми отримали найбільше коштів напевно з останніх 10 років​

Загалом, за інвестиційними програмами Банку, ми отримали найбільше коштів напевно за останні 10 років. Це приємно, тому що також показує рівень роботи команди урядової команди. Незважаючи на складну ситуацію, ми змогли реалізувати ті кроки, які дозволили нам отримати кошти від Світового банку, тому я думаю що 2020 рік був загалом успішним для України - ми багато реалізували речей які були заплановано але як завжди планка висока і хотілось би зробити більше.

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