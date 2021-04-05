Верховний суд скасував рішення, яке визнавало Трампа винним у порушенні свободи слова

Верховний суд США у понеділок скасував рішення суду нижчої інстанції, яке визнало Дональда Трампа винним у порушенні першої поправки до Конституції США, що закріплює свободу слова. Верховний суд пояснив, що відкинув справу через те, що Трамп вже не є президентом, і ця справа не є актуальною чи контраверсійною.

В 2017 році тогочасний президент Трамп заблокував на своєму Twitter аккаунти сімох осіб, які висловлювались проти нього критично. Відтак від імені цих осіб адвокати Інституту першої поправки при Колумбійському університеті подали проти Трампа груповий позов. Обвинувачення стверджувало, що аккаунт президента Трампа «функціонує як офіційне джерело новин та інформації про уряд та є форумом для розмови від, до та про президента».

Окружний суд тоді постановив, що блокування президентом цих дописувачів порушило їхні права, закріплені першою поправкою до Конституції, оскільки воно виключило їх з публічного форуму через їхню позицію. Це рішення було підтримане пізніше апеляційним судом.

Тодішній високопосадовець адміністрації Джефф Волл подав справу до Верховного суду, стверджуючи, що аккаунт Трампа є приватним. Волл наполягав, що рішення суду нижчої інстанції «розмиває межу між державними діями та приватною поведінкою. Після довічного блокування аккаунта Трампа у Twitter за порушення правил платформи під час штурму Капітолію, Вол попросив Верховний суд відкинути справу та скасувати рішення судів нижчих інстанцій.

Суддя Верховного суду Клеренс Томас у своєму окремому коментарі щодо справи висловив занепокоєння, що усунення Трампа з Twitter відображає той «рівень сили, яка зосередилась в руках технологічних компаній, питання, яке суд має скоро розглянути».

«Twitter заборонив Траму не тільки спілкуватися з кількома користувачами, вони цілком усунули його з платформи, таким чином заборонивши всім користувачам бачити його повідомлення».

В Інституті Першої поправки заявили, що хотіли б, щоб Верховний суд залишив в силі рішення судів нижчої інстанції. Разом з тим, вони запевнили, що ця справа матиме значний вплив.

"Ми задоволені тим, чого ми домоглись в цьому судовому процесі - не просто змусивши президента розблокувати наших клієнтів та десятки інших у його обліковому записі в Twitter, а також встановивши прецедент, якими скористались інші суди, щоб запобігти іншим державним чиновникам заглушити критиків в їх соціальних медіа", - заявила адвокатка Кейті Фалов.

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