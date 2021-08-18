Талібан заявляє про повагу до прав жінок «в рамках ісламського закону»

Талібан заявив про повагу до прав жінок «в рамках ісламського закону» і формування «інклюзивного ісламського» уряду в той час, як радикальний рух консолідує контроль над країною.

Група шокувала світ цими вихідними, бо повернула владу над афганською столицею, захопивши майже усі 34 провінції трохи більше ніж за тиждень, пишуть в статті для «Голосу Америки» Аяз Гул та Аїша Танзім.

Їхнє блискавичне просування в основному стало результатом здебільшого неочікуваної здачі та відступу перед лицем нападів талібів, навчених США афганських сил безпеки.

Речник Талібану Сухаїл Шахін заявив, що провід Талібану проводить «напружені» обговорення з іншими групами та Залмаєм Халілзадом, посланцем США з питань миру, в Досі, Катар, де розташовано політичну службу Талібану.

«Через кілька днів, звичайно, буде передача влади, - сказав Шахін в інтерв‘ю «Голосу Америки» телефоном із столиці Катару. - Тривають обговорення формування інклюзивного афганського уряду. Про це буде скоро оголошено».

Права жінок в Афганістані

Захист прав жінок становить особливе занепокоєння. В понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Талібан захистити «здобуті важкою працею права афганських жінок та дівчат».

Речник Талібану Забіхулла Муджахід, під час прес-конференції в Кабулі, заявив, що жінки «матимуть усі свої права в рамках ісламського закону Шаріату». Муджахід також заявив, що жінки, які дотримуються Шаріату, зможуть вільно працювати у ЗМІ.

Раніше у розмові з «Голосом Америки», Сухаїл Шахін відмовився чітко зазначити, чи зможуть жінки брати участь в майбутньому уряді.

«Щодо жінок, ми вже оголосили, що вони матимуть доступ до роботи та освіти, якщо дотримуватимуться хіджабу і виконуватимуть свою роботу», - заявив він.

Жінки - ведучі новин ведуть мовлення на основних телевізійних станціях Афганістану без перерви. Вони покривають голову тканиною, або хіджабом.

Шахін заявив, що Талібан оголосив у вівторок про «загальну амністію» для всіх, включаючи урядовців і заклика їх повернутись на роботу.

Ситуація в Кабулі

Мешканці міста Кабул заявили, що життя повертається до норми.

Журналістка приватного каналу Tolo News у репортажі з вулиці, відзначила, що на вулицях міста мало жінок. Вона заявила, що жінки бояться невідомості.

Однак, з решти території Афганістану надходять повідомлення, про надзвичайні ситуації. Жінки скаржаться на залякування з боку Талібану, Шахін видкинув такі повідомлення як необґрунтовані.

Талібан також створив так звану Комісію для скарг в Кабулі.

Протягом свого першого перебування при владі, з 1996 по 2001 роки, Талібан здійснював керівництво за суворою інтерпретацією Шаріату. В країні відбувались страти, злодіям ампутували кінцівки, жінкам забороняли працювати чи вчитись і змушували носити бурку.

У вівторок з кабульського аеропорту поновились евакуаційні перельоти. Також до Кабула прибув Амір Хан Муттакі, керівник Талібану. Він провів зустрічі з колишнім президентом Хамідом Карзаєм та Абдуллою Абдуллою, очільником Афганської ради національного примирення.

Обговорення стосувалось безпеки та урядування, посадовець Талібану заявив «Голосу Америки» на умовах анонімності, через те, що не мав дозволу на спілкування з пресою.

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