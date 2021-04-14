«Піхота, танкові батальйони, літаки», - США озвучили оцінки накопичення військ РФ на кордоні з Україною та в Криму

Росія перемістила від 15 000 до 25 000 військових до Криму, або ближче до кордонів України. Такими оцінками поділилась тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

«Ця кількість включає піхоту, танкові батальйони, гелікоптери та активи протиповітряної оборони», - додала вона.

Додаткові сили було переведено для нарощування військової присутності, яка вже є значною в Криму та вздовж міжнародно визнаних кордонів України, зауважила дипломат.

Вона відзначила, що, за оцінками, Росія розмістила в Криму 31 500 військових а також розташувала просунуті системи протиповітряної оборони, такі як установки C-400, бойові літаки та систему крилатих ракет для берегового захисту.

Вздовж міжнародно визнаного кордону з Україною, Росія з 2015 року значно збільшила військову присутність, розмістила десятки тисяч військових, відновила роботу підрозділів, модернізувала бази, розмістила більш спроможне військове устаткування для дій на землі та в повітрі а також для протиповітряної оборони, йдеться в повідомленні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з головним українським дипломатом Дмитром Кулебою у вівторок заявив: «Зараз ми бачимо найбільше зосередження російських сил на кордонах з Україною з 2014-го року. Це глибоко турбує не лише Україну, але і США та багато наших союзників".

Росія заперечує, що її дії на кордоні з Україною становлять загрозу.

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