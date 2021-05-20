США можуть допомогти фінансувати побудову мережі 5G в Східній Європі - новий законопроект

Законопроект, який дозволяє урядовій американській Корпорації з фінансування розвитку надавати кошти на побудову мережі телекомунікацій 5G а також на розбудову цифрової інфраструктури в Східній Європі було подано до Конгресу США у середу.

Цей крок дозволить посилити захист від зловмисних впливів «у регіоні, де нестача інфраструктури з радянський часів, особливо наражає його на небезпеку зловмисного китайського впливу», заявили співавтори законопроекту конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур та конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

«Сполучені Штати та наші союзники зіткнулись із зростаючою загрозою від пов‘язаних з державою компаній в Китаї, які прагнуть інфільтруватись і зашкодити демократичним установам», - заявила Каптур. Вона висловила переконання, що участь Корпорації США з фінансування розвитку у розбудові мережі 5G в Європі «створить життєздатну, прозору альтернативу для вразливого телекомунікаційного устаткування та провайдерів».

«Зростаюча загроза з боку комуністичного Китаю, особливо протягом останніх декількох років робить захист спільних комунікацій все більш важливим для Сполучених Штатів», - додає Кінзінгер.

Посол України в США Оксана Маркарова відзначила ініціативу у своєму дописі в соцмедіа. «Законопроект також передбачає допомогу таким країнам як Україна, Молдова, Грузія та країнам Західних Балкан у відновленні та посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій», - заявила посадовиця.

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