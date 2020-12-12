Компанія бізнесмена українського походження виграла тендер НАСА на запуск малих супутників

Техаська компанія Firefly Black, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Максима Полякова стала одним із переможців тендера американської космічної агенції НАСА на запуск у космос невеликих супутників, йдеться на сайті НАСА. Обсяг її контракту склав $9,8 мільйона.

Іншими переможцями стали компанії з Каліфорнії Astra Space (контракт на 3,9 мільйона доларів) та Relativity Space (3 мільйони доларів).

Невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах НАСА, зазначили в агенції.

В заяві Firefly Black з нагоди перемоги в тендері яку опублікувало видання Business Wire, зокрема йдеться: «Ми вітаємо відданість НАСА створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США».

Раніше цього року власник компанії Макс Поляков в інтерв‘ю для Bloomberg розповів про амбіції компанії «поєднати американські та радянські технології», залучаючи до роботи інженерів в українському місті Дніпро. Перед тим як придбати компанію космічних технологій, бізнес Полякова включав сайти знайомств, діяльність яких критикували в публікаціях деякі британські ЗМІ, підозрюючи у «поширенні неправдивих повідомлень, чи профілів, щоб заохотити людей підписуватись на послуг сайту». Представники Firefly в низці заяв відмежувались від звинувачень.

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