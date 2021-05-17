Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США, ЄС розпочали переговори щодо митних тарифів, запроваджених за президентства Трампа

США та ЄС розпочали переговори, щоб «до кінця року напрацювати рішення» щодо надлишкових потужностей галузі виробництва сталі, йдеться у спільній заяві торговельних представників обох сторін, виданій в понеділок.

США в червні 2018 року, за часів президентства Дональда Трампа, запровадили додаткове мито обсягом 25% на поставки сталі з Європи а також 10% додаткове мито на поставки алюмінію. Адміністрація Трампа тоді пояснювала необхідність введення додаткового мита міркуваннями національної безпеки.

Європейський Союз оскаржив рішення в Світовій організації торгівлі і запровадив тимчасове додаткове мито на експорт зі США.

ЄС також планував запровадити відповідні мита починаючи з червня цього року, але відклав рішення після початку переговорів. Про це у Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він пояснив рішення ЄС «зусиллями з перезавантаження трансатлантичних відносин».

«Це надає нам можлвість напрацювати спільні рішення цієї суперечки і вирішити питання надлишкових потужностей у світі», - додав посадовець.

Дивіться також: "Антиахметівський" крок? Експерти США коментують «податкову реформу Зеленського». Відео

"Антиахметівський" крок? Експерти США коментують «податкову реформу Зеленського». Відео
Embed
"Антиахметівський" крок? Експерти США коментують «податкову реформу Зеленського». Відео

No media source currently available

0:00 0:03:19 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG