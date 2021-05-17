США, ЄС розпочали переговори щодо митних тарифів, запроваджених за президентства Трампа

США та ЄС розпочали переговори, щоб «до кінця року напрацювати рішення» щодо надлишкових потужностей галузі виробництва сталі, йдеться у спільній заяві торговельних представників обох сторін, виданій в понеділок.

США в червні 2018 року, за часів президентства Дональда Трампа, запровадили додаткове мито обсягом 25% на поставки сталі з Європи а також 10% додаткове мито на поставки алюмінію. Адміністрація Трампа тоді пояснювала необхідність введення додаткового мита міркуваннями національної безпеки.

Європейський Союз оскаржив рішення в Світовій організації торгівлі і запровадив тимчасове додаткове мито на експорт зі США.

ЄС також планував запровадити відповідні мита починаючи з червня цього року, але відклав рішення після початку переговорів. Про це у Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він пояснив рішення ЄС «зусиллями з перезавантаження трансатлантичних відносин».

«Це надає нам можлвість напрацювати спільні рішення цієї суперечки і вирішити питання надлишкових потужностей у світі», - додав посадовець.

Дивіться також: "Антиахметівський" крок? Експерти США коментують «податкову реформу Зеленського». Відео