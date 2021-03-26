5 людей загинуло від торнадо в Алабамі

Потужні вітри та торнадо спричинили руйнування та призвели до загибелі щонайменше п‘яти людей на півдні США у штаті Алабама.

«Надійшли численні повідомлення про поранення та жертви в районі Охатчі/Веллінгтон через нещодавні торнадо, - йдеться у заяві Служби з надзвичайниї ситуації округу Калгун в Алабамі. - Тривають пошукові та рятувальні операції». Четверо з жертв торнадо проживали у районі Охтачі, троє з них - члени однієї родини.

У соцмедіа поширились відео руйнувань, спричинених негодою.

Перша леді США висловила підтримку тим, хто постраждав від складних погодних умов в Алабамі а також родинам загиблих від торнадо. «Будь ласка, залишайтесь в безпеці», - твітує Джилл Байден.

Через падіння дерев та опор, щонайменше 35 000 осель та офісів у штаті Алабама залишились без струму. Без світла також залишились 8500 помешкань у Джорджії та 4 000 у Теннессі, повідомляє місцева преса.

Мешканці штату допомагають один одному пережити наслідки стихії, відзначив шериф округу Шелбі в Алабамі. «Сьогодні був трагічний день для округу Шелбі, - заявив шериф Джон Саманьєго. - Після цих буревіїв, ми побачили прояви найкращого, що є в окрузі Шелбі. Сусіди допомагали сусідам. Компанії та добрі громадяни надавали пожертви продуктами та речами».

Негода у штаті триває. Губернаторка штату Кей Айві оголосила надзвичайний стан у штаті і закликала мешканців уважно слідкувати за попередженнями метеорологів.

«Я закликаю всіх алабамців уважно слідкувати за системами передбачення погоди, адже вплив на частини Алабами триває, особливо, якщо ви перебуваєте в зоні підвищеного ризику буревіїв», - написала губернатор у Twitter.

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