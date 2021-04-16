Ризик тромбозної хвороби CVT від COVID-19 значно вищий, ніж від вакцини - дослідження

Дослідники Оксфордського університету заявляють, що ризик отримати рідкісне згущення крові, відоме як церебрально венозний тромбоз (CVT) в результаті коронавірусної хвороби, майже в вісім разів вище, ніж після вакцинації AstraZeneca.

Дослідники проаналізували кількість випадків CVT у пацієнтів через два тижні після виявлення COVID-19, після першої дози вакцини а також серед населення загалом.

В групі, яка перехворіла на COVID-19 кількість випадків CVT була найвищою і в 100 разів перевищувала кількість таких випадків серед загального населення.

Дослідники встановили, що рідкісне утворення згустків крові було виявлено у 5 осіб з мільйона вакцинованих першою дозою вакцини AstraZeneca а також у 4 осіб на мільйон вакцинованих Pfizer чи Moderna.

Професор психіатрії Оксфордського університету Пол Геррсіон наголошує: «Ми зробили два важливі висновки. По-перше, COVID-19 значно збільшує ризик CVT, що додає до проблем згущення крові, які спричиняє ця інфекція. По-друге, ризик з COVID-19 є більшим ніж той, що ми бачимо з теперішніми вакцинами».

Повідомлення про тромбози після вакцинацій викликали занепокоєння деяких європейських країн. Низка країн призупинила використання вакцини AstraZeneca для подальших досліджень.

Європейське агентство лікарських засобів вирішило додати те, що названо "дуже рідкісною загрозою" незвичайних розладів зі згортанням крові до офіційного списку можливих побічних наслідків тієї вакцини.

Агентство також повторило, що дані вказують, що серйозні побічні наслідки дуже рідкісні і тому рекомендує далі використовувати вакцину, оскільки користь від неї набагато переважає можливі ризики.

У США Центр із контролю та запобігання хворобам США (CDC) та Адміністрація з контролю за продуктами харчування та ліками у спільній заяві закликали американські штати тимчасово призупинити щеплення вакциною Johnson & Johnson після того, як у шести людей протягом двох тижнів після імунізації розвинувся рідкісний тромбоз. Американське відомство оголосило, що проведе додаткове дослідження препарату.

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