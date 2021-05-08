Один з найбільших трубопроводів США, що транспортує паливо, призупинив роботу через кібератаку

Один із найбільших трубопроводів, по якому транспортують паливо у США, “Колоніальний трубопровід” був змушений призупинити деякі свої операції у зв'язку з кібератакою.

Про це компанія повідомила на своєму веб-сайті: “7 травня компанія “Колоніальний трубопровід” дізналась, що стала жертвою нападу з кібербезпеки”.

Мережа “Колоніального трубопроводу” щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Зокрема, компанія забезпечує паливом штат Нью-Йорк і його найбільші аеропорти.

На сайті компанії йдеться, що загалом їхній трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни.

Загалом, компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку.

“Дізнавшись про проблему, була залучена провідна стороння фірма з кібербезпеки, яка вже розпочала розслідування щодо характеру та масштабів цього інциденту. Ми зв’язались із правоохоронними органами та іншими федеральними органами”, - йдеться у прес-релізі компанії.

Хакерська атака на “Колоніальний трубопровід” трапилась через кілька місяців після кібернападів російських спецслужб на “Солар Віндс” та атаки китайських хакерів на “Майкрософт”. Тоді повідомлялось, що ці атаки передбачали лише крадіжку даних, втім створили можливості для кібератак у майбутньому на інстраструктуру у США.

Наразі немає повідомлень, чи повязана хакерська атака на трубопровід із попередніми кібератаками у США, але повідомляється, що напад був здійснений за допомогою зловмисної програми, що блокує роботу систем і вимагає викупу для поновлення доступу.

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