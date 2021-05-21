Перед літнім сезоном в Європі домовились про цифровий COVID сертифікат, а ВООЗ закликає обмежити подорожі

Європарламент та Рада Європи досягли рамкової домовленості про запровадження посвідок, що дозволять полегшити подорожі Європою у літній туристичний сезон.

Згідно з домовленістю, оголошеною в четвер, така посвідка може бути видана в електронній, або паперовій формі і міститиме QR-код з інформацією про статус вакцинації, тестування на коронавірус, або засвідчення того, що особа одужала від COVID-19.

«Ми виконуємо наше зобов‘язання запровадити Цифровий COVID сертифікат ЄС до літа, - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. - Громадяни Європи з нетерпінням очікують на можливість знову подорожувати і сьогоднішня домовленість означає, що вони дуже скоро зможуть це робити в безпеці».

Очікується, що сертифікат буде введено наприкінці червня.

До стриманості у міжнародних подорожах Європою закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Голова ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив про те, що прогрес із подолання коронавірусу в Європі є «нестійким» і закликав проявляти стриманість у міжнародних подорожах, з огляду на виникнення нових більш заразних штамів.

«Наразі, перед лицем тривалої загрози і нової непевності, ми повинні продовжувати поводитись обережно і відмовитись, або уникати міжнародних подорожей», - заявив Клюге під час брифінгу у четвер. Посадовець, все ж відзначив, що нові вакцини проявили свою ефективність у протидії новим штамам вірусу.

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