США завдали удару по цілі ІДІЛ, на тлі погіршення безпекової ситуації поблизу аеропорту Кабула

Військові США задавали удару по цілі ІДІЛ-К, угрупованню, яке, за заявою американських посадовців, ймовірно стоїть за нападом на кабульський аеропорт в четвер.

Центральне командування США заявило, що удар з допомогою безпілотника було проведено в провінції Нангархар і її ціллю була особа, яка відповідала за планування смертоносного удару поблизу аеропорту в Кабулі, під час якого було вбито 170 афганців та 13 американських військовослужбовців. ІДІЛ-К взяло на себе відповідальність за напад.

«Попередні дані свідчать, що ми вбили ціль. Нам невідомо про постраждалих цивільних», - заявив речник Центрального командування США Білл Урбан.

Тим часом ситуація в аеропорту Кабула, де відбувається масштабна операція з евакуації, залишається напруженою. У п‘ятницю посольство США в Афганістані закликало американців не йти до аеропорту, через загрози для безпеки.

Речник Пентагону Джон Кірбі припустив можливість наступних нападів на кабульський аеропорт, а речниця Білого дому Джен Псакі у п‘ятницю зазначила, що наступні декілька днів операції з евакуації в Кабульському аеропорті будуть найнебезпечнішими.

Пентагон планує завершити операцію з евакуації до 31 серпня, підтвердив Кірбі під час брифінгу. Він заявив, що евакуація триватиме «до останнього моменту» і буде створено баланс між виведенням військ та евакуацією цивільних.

«Порятунок життів залишається нашим пріоритетом - життів наших військових і, звичайно, евакуйованих і ми намагатимемось вивезти якомога більше людей», - сказав Кірбі.

За минулу добу з Кабула евакуювали 12 500 осіб, повідомив пресі генерал Вільям (Хенк) Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США, під час брифінгу в п’ятиницю. 35 рейсів з Кабула здійснили військові літаки США і 54 - сили коаліції.

Дивіться також: У багатьох країнах очікують, що потік афганських шукачів притулку зростатиме. Відео