Польща може придбати американські технології на $18 млрд для розвитку мережі атомних електростанцій

Протягом наступних 18 місяців США та Польща співпрацюватимуть над розробкою програми розвитку мережі атомних електростанцій в Польщі. Відповідну угоду підписали міністр енергетики США Ден Бруєтт та міністр енергетики Польщі Піотр Наімський у віртуальному режимі 19 жовтня.

Польща планує побудувати шість ядерних реакторів до 2033 року. Загальний обсяг програми може скласти 40 мільярдів доларів, з яких щонаймнеше 18 мільярдів доларів Польща може спрямувати на закупівлі у США. Про це під час спілкування з пресою повідомив високопосадовець Міністерства енергетики США, повідомляють ЗМІ.

Перша стадія угоди передбачає участь таких американських компаній, як Westinghouse, Bechtel та Southern Co.

«Атомна енергія стане чистим і надійним джерелом електроенергії для польського народу а також збільшить диверсифікацію енергетики та безпеку, - заявив Бруєтт. - Обговорення наступного покоління ядерної енергії має проходити з нашими союзниками в Європі та світі в контексті енергобезпеки».

«Америка повернулась до атомного бізнесу», - заявила посол США в Польщі Джорджет Мосбахер.

«Ця угода визначає декілька досягнень - вона не лише зміцнює відносини Польщі та США, але і проголошує для решти світу, що Америка повернулась до атомного бізнесу завдяки сучасним технологіям США, - йдеться в заяві дипломатки. - Ядерна енергетика ще ніколи не була такою безпечною, доступною та гнучкою. Ми готові допомогти нашим партнерам досягти енергобезпеки і очистити середовище, надаючи технології та фінансування».

Цього місяця США та Румунія уклали угоду обсягом 8 мільярдів доларів на будівництво двох атомних електростанцій, пише Reuters.

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