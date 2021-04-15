Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Байден та Меркель домовились закликати Росію до деескалації

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовились закликати Росію зменшити кількість військових на кордоні з Україною «з метою деескалації ситуації». Про це повідомила служба Меркель, за результатами телефонної розмови керівників держав у середу.

Лідери висловили «занепокоєність накопиченням російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», йдеться в повідомленні Білого дому.

Міністр закордонних справ Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше в середу зауважила в інтерв‘ю німецькому ARD, що Росія прагне до ескалації напруги в регіоні. «У мене склалось враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію... Разом з Україною, нас не затягнути до цієї гри».

Крамп-Карренбауер зауважила: «Якщо це маневри, як говорить російська сторона, то є міжнародні процедури, через які можна створити прозорість та довіру».

Росія заперечує, що накопичення сил на кордоні становить загрозу.

У Брюсселі цього тижня з візитом перебувають Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. Ескалація на кордоні з Україною сплата одним із питань, які вони обговорювали з НАТО та європейськими колегами. НАТО та США висловили підтримку Україні.

Питання України обговорювалось і на засіданні Ради НАТО та України, що відбулось цього тижня і під час якого, за словами Столтенберґа, «союзники висловили потужну підтримку, політичну та практичну, Україні, а також чітко зазначили, що Росія має припинити військове нагромадження вздовж кордонів, припинити провокацію та провести деескалацію ситуації».

В п‘ятницю президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дивіться також: Як американські законодавці реагують на ескалацію з боку Росії? Ексклюзивні коментарі. Відео

Як американські законодавці реагують на загрозу з боку Росії? Ексклюзивні коментарі. Відео
Embed
Як американські законодавці реагують на загрозу з боку Росії? Ексклюзивні коментарі. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:49 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG