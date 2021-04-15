Байден та Меркель домовились закликати Росію до деескалації

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовились закликати Росію зменшити кількість військових на кордоні з Україною «з метою деескалації ситуації». Про це повідомила служба Меркель, за результатами телефонної розмови керівників держав у середу.

Лідери висловили «занепокоєність накопиченням російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», йдеться в повідомленні Білого дому.

Міністр закордонних справ Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше в середу зауважила в інтерв‘ю німецькому ARD, що Росія прагне до ескалації напруги в регіоні. «У мене склалось враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію... Разом з Україною, нас не затягнути до цієї гри».

Крамп-Карренбауер зауважила: «Якщо це маневри, як говорить російська сторона, то є міжнародні процедури, через які можна створити прозорість та довіру».

Росія заперечує, що накопичення сил на кордоні становить загрозу.

У Брюсселі цього тижня з візитом перебувають Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. Ескалація на кордоні з Україною сплата одним із питань, які вони обговорювали з НАТО та європейськими колегами. НАТО та США висловили підтримку Україні.

Питання України обговорювалось і на засіданні Ради НАТО та України, що відбулось цього тижня і під час якого, за словами Столтенберґа, «союзники висловили потужну підтримку, політичну та практичну, Україні, а також чітко зазначили, що Росія має припинити військове нагромадження вздовж кордонів, припинити провокацію та провести деескалацію ситуації».

В п‘ятницю президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дивіться також: Як американські законодавці реагують на ескалацію з боку Росії? Ексклюзивні коментарі. Відео