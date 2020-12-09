Новий локдаун в Україні планують на 8-24 січня

Урядовці, схоже, визначилися з часом запровадження повного локдауну. Жорсткий карантин готуються ввести з 8 по 24 січня. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю українським журналістам.

"Я анонсую, що ці заходи будуть загалом схожими на ті, які були під час карантину вихідного дня", - заявив очільник уряду.

Раніше в Уряді обіцяли, що офіційний список нових карантинних обмежень оголосять у середу 9 грудня.

А тим часом за добу 8 грудня від коронавірусної хвороби померло 276 пацієнтів, і це рекордна кількість за весь час пандемії в Україні.

При цьому загальна позитивна динаміка зберігається: одужує більше людей, ніж хворіє, і нових "антирекордів" заражень за добу поки нема.

Так, 8 грудня 12 585 українців захворіли на COVID-19, і 14 554 одужали.

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