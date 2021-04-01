В Пентагоні занепокоєні ескалацією агресії Росії на сході Україні

«Нас непокоїть нещодавня ескалація агресії Росії на сході України», - заявив речник Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу для преси у середу.

«Це включає порушення режиму припинення вогню, встановленого в липні 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох військовослужбовців 26 березня а також поранення двох інших», - додав посадовець.

США обговорюють питання зростання напруги в регіоні із союзниками по НАТО, заявив Кірбі

Кірбі заявив, що США знають про повідомлення України щодо пересування російських військ на кордоні і обговорюють питання зростання напруги в регіоні із союзниками по НАТО.

Питання безпеки на сході України звучало і в ході телефонних розмов, що відбулись між високопосадовцями США та України цього тижня.

31 березня у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на сході України і висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів. Посадовці також обговорили питання поступу реформ в Україні, протидію пандемії COVID-19 та подолання наслідків зміни клімату, повідомили у Держдепі.

Також відбулась розмова Голови комітету начштабів ЗС США генерала Міллі з головнокомандувачем ЗС України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.

«Україна - ключовий партнер НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі», - йдеться у повідомленні Комітету начштабів США за результатами розмови.

Ми зв‘язались з Росією, щоб отримати більше ясності про те, що відбувається

Міллі також говорив із російським колегою, генералом Герасімовим. «Ми зв‘язались з Росією, щоб отримати більше ясності про те, що відбувається», - прокоментував розмову речник Пентагону.

В понеділок відбулась розмова радника з національної безпеки США Джейка Саллівена з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Єрмак розповів Саллівену про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі, відзначивши «небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень припинення вогню та кількості загиблих», повідомляє Офіс українського президента.

Саллівен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах теперішньої агресії Росії.

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