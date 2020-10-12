Україна та Польща роблять взаємні кроки назустріч у питанні спільної історичної пам’яті

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна і Польща готові робити взаємні кроки назустріч у непростому питанні спільної історичної пам’яті. Про це він заявив після зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в Києві.

Це непростий шлях, однак важливо, що ми готові долати його разом



"Це непростий шлях, однак важливо, що ми готові долати його разом і робити взаємні кроки назустріч. Я впевнений, що між нашими країнами взагалі не може бути жодних суперечок", - вважає Зеленський.

Президенти ухвалили спільну заяву, яка фіксує узгоджені позиції та пріоритети стратегічного партнерства, а також визначає спільні кроки для зміцнення співпраці двох країн.

Польський президент також констатував, що поділяє погляди українського керівництва на "болісне і складне спільне минуле". "Я сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з пошаною для обох наших народів. Будемо делікатно й мудро з паном президентом реалізовувати таку політику протягом найближчих років. Ми сьогодні взаємно про це запевнили", – зявив пан Дуда.

Експерти зауважують, що Києву особливо необхідна активна підтримка Польщі євроатлантичних прагнень України, передусім у процесі реформування національного сектору безпеки та оборони. Сподіваються українці і на сприяння Варшави у розвитку статусу України в якості партнера НАТО з розширеними можливостями.

Оглядачі кажуть про шанс налагодити співпрацю двох країн, насамперед лежить через усунення розбіжностей у поглядах на події минулого. Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський наголошує, що події останніх місяців дійсно дають надію на відновлення повноцінного діалогу Польщі і України.

"Останніми роками ми спостерігали доволі дивну політику Польщі щодо історичної пам’яті. Проблемні питання минулого неодноразово піднімалися польською стороною, через що відносини Києва та Варшави стали прохолоднішими. Але за останній рік сторони почали налагоджувати діалог. Між Дудою і Зеленським вибудовуються непогані ділові і партнерські стосунки. Українська сторона пішла на поступки у деяких питаннях. Польська сторона почала також робити кроки назустріч. Напередодні візиту влада Польщі на своїй території пам’ятник воякам УПА, які боролися за незалежність України. Хоч і не в тому вигляді, у якому він був. Є шанс, що під час другого президентського терміну Дуди польська влада зробить менше помилок. Я сподіваюся, що сторони зроблять все можливе, щоб історичні події не перешкоджали партнерським стосункам", - заявив експерт в інтерв’ю Голосу Америки.

Дивіться також: У США запобігли планам викрадення губернатора штату. Відео