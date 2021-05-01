В Україні закликають святкувати Великдень онлайн, а в Греції пропонують віртуальну «битву яєць»

Християни східного обряду готуються до Великодня. Цьогоріч святкування відбудеться за меншої кількості протиепідемічних обмежень, ніж минулого року. Все ж, в Україні уряд закликає літніх людей святкувати вдома, а решту - вжити заходів для запобігання хворобі.

«Ми вирішили не робити додаткових обмежень, - написав Степанов у Facebook. - Але я хочу закликати всіх громадян проявити свідомість та самостійно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню хвороби. Людям старшого віку бажано залишитися вдома – дивитися богослужіння онлайн і дочекатися, коли син, донька чи онуки принесуть вже освячену пасочку з церкви. Щоб розговітися й віддати данину традиціям – не обов’язково збиратися великими компаніями. Посидьте за столом із найдорожчими, а далекі поїздки до рідних та друзів відкладіть на більш безпечні часи».

Для того, щоб максимально насолодитись святом у часи пандемії, зокрема традиційною «битвою яєць», грецькі винахідники розробили програму для мобільного телефона.

«Ви ще можете приєднатись до змагання яєць цього Великодня навіть дистанційно», - йдеться в описі до програми Tsougkra-To. Розробники вказують, що завдяки програмі можна кинути виклик у «битві яєць» будь-кому.

А Українськи інститут до свят поділився історичним рецептом паски.

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