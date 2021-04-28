«Обурливо». Експерти реагують на відставку Коболєва

28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На посаді Коболєва замінить Юрій Вітренко.

У відповідному рішенні уряду наголошується на збитковості, яку показала компанія в 2020 році.

«Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку», - йдеться у рішенні Кабміну.

«Нафтогаз» пояснює збиткову роботу компанії трьома факторами

- економічна криза в світі та рекордно низькі ціни на газ;

- суми боргів за газ, відпущений в рамках спецобов’язків (ПСО), сягнули рекордних значень;

- Нафтогаз вперше звітує без врахування результатів роботи газотранспортної системи України.

Сам Коболєв написав у Facebook, що рішення Кабміну про його відставку стало для нього несподіванкою.

В «Нафтогазі» назвали рішення Кабміну юридичною маніпуляцією, зауваживши, що подання на звільнення керівника компанії має надходити від наглядової ради.

Аналітик американського аналітичного центру «Атлантична Рада» Андерс Аслунд висловив обурення рішенням Кабміну і заявив, що воно негативно позначиться на корпоративному управлінні.

«Це обурливо. Керівника Нафтогазу Андрія Коболєва звільнено урядом України, а наглядову раду не поінформовано. Після цього, український уряд не може заявляти про наявність будь-якого корпоративного управління», - твітує Аслунд.

Рішення відправити Коболєва у відставку ризикує занепокоїти західних інвесторів, включаючи МВФ, зауважує у відповідному матеріалі Bloomberg.

Вони «підтримували Коболєва, і їх вже хвилює те, що деякі реформатори пішли з адміністрації президента Володимира Зеленського за два роки роботи».

«Одного реформатора замінили на іншого». Так відреагував британський фінансист Тім Еш на повідомлення про те, що Коболєва на посаді замінить Вітренко. Він вказав на роль Вітренко у реформуванні компанії.

«Гадаю, це давно назрівало», - додав Еш і пов‘язав рішення з «особистою хімією між Коболєвим та Вітренком, або її відсутністю». Він також заявив, що «червоним прапорцем» в питанні корпоративного управління може стати рішення відправити у відставку наглядову раду.

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