Foreign Policy: нафтові компанії, які отримали ліцензії у Сирії, мають зв‘язки з російською "Групою Вагнера"

Російська компанія «Капітал» та дві інші компанії, які нещодавно уклали угоду з сирійським урядом на видобуток нафти на шельфі поблизу узбережжя країни, належать до мережі компаній зі зв‘язками з російською "Групою Вагнера", повідомляє Foreign Policy на основі документів компанії та електронного листування, до якого отримав доступ лондонський Dossier Center.

«Вагнер» відома дестабілізаційною діяльністю в різних регіонах світу - «від Судану до України та Венесуели», пише Емі Маккіннон для видання.

«Теперішній виклик в тому, що російська приватна компанія військової безпеки стане постійною частиною пейзажу нафто та газовидобутку на Середньому Сході та Африці», - наводить Foreign Policy слова Кенденс Рондо з Центру майбутнього війни. Аналітик також зауважує, що цю групу пов‘язують з порушеннями прав людини.

«Група Вагнера» перебуває під санкціями США. Раніше цього року США оголосили у розшук Євгена Пригожина, якого вважають фінансистом «Групи Вагнера».

В березні три неурядові організації, французька «Міжнародна федерація за права людини» (FIDH), сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал» сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого.

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