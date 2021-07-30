Байден закликав доплачувати по $100 за щеплення

Президент США Джо Байден оголосив низку заходів, покликаних збільшити рівень вакцинації від коронавірусу у США.

Зокрема, співробітники американського уряду повинні будуть підтвердити свій статус вакцинацій і, за відсутності щеплення, повинні будуть регулярно проходити тест на COVID-19.

Американський президент також заявив, що компанії отримують відшкодування за час, який вони надаватимуть своїм співробітникам для того, щоб вони та їхні родини могли пройти вакцинацію.

Байден закликав місцеву владу доплачувати по 100 доларів кожному американцю, який робить щеплення. Такі доплати мають компенсуватись із коштів, передбачених законом про подолання пандемії, так званим «Планом порятунку Америки».

Деякі регіони США вже доплачують за вакцинацію. Так, місто Коламбус штату Огайо виплачує по 100 доларів тим, хто отримав щеплення. Місцева влада повідомляє, що кількість вакцинацій зросла втричі у перший тиждень після запровадження доплат, пишуть місцеві ЗМІ.

Під час свого виступу в Білому домі в четвер Байден знову закликав американців отримати щеплення. Він зауважив, що переважна більшість тих, хто тепер потрапляє до лікарні з коронавірусом - невакциновані особи.

Згідно з даними Центів США із контролю над захворюваннями, 99% смертей від COVID-19 з початку року припадали на невакцинованих осіб.

«Це американська трагедія. Люди помирають, і будуть помирати, які не мусять. Якщо ви невакциновані, ви не мусите помирати», - говорить Байден.

Уряд США не запроваджує обов‘язкову вакцинацію. Питання того, чи має федеральний уряд повноваження вводити вимогу вакцинації для всіх штатів залишається відкритим, відповів Байден журналістам.

Наразі 57% американців отримали щонайменше одне щеплення від COVID-19.

В статті використано інформацію Spectrumnews1.

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