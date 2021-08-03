США надали іншим країнам більше 100 млн доз вакцини, з них 2 млн - Україні, - Білий дім

США надали та доставили більше 110 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до більш ніж 60 країн. Про це планує сьогодні заявити президент США Джо Байден, оголосили у Білому домі.

З цієї кількості 2 млн доз надійшло для України, повідомляється на сайті відомства.

США надали світові більше вакцин, ніж всі інші країни разом, говорять у Білому домі, з посиланням на дані ООН.

«Це величезне досягнення, яке закріплює роль Сполучених Штатів в якості світового лідера надання вакцин».

Більшість з цих вакцин було розподілено в рамках міжнародної програми COVAX.

Протягом наступних тижнів США планують надати ще сотні мільйонів доз вакцини, а наприкінці цього місяця США почнуть поставку півмільярда доз вакцини Pfizer, які мають надійти до країн з низькими доходам, заявили в адміністрації.

В Білому домі підкреслили, що США не використовують вакцини для отримання благ від іншх країн. «Наша мета - рятувати життя». При розподілі вакцин, США керуються такими факторами, як рівень заражень COVID-19, кількість смертей та госпіталізацій, поточний рівень вакцинації та здатність країни отримати і використати вакцини.

Як повідомляв «Голос Амерки», 18 липня Україна отримала 2 мільйони доз вакцини компанії Moderna від уряду США – в рамках глобальної ініціативи COVAX. За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Препарат Moderna є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів.

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