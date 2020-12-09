Влада Британії рекомендує утриматись від щеплення вакциною Pfizer особам з серйозними випадками алергій

Регуляторне Агентство з ліків та товарів з охорони здоров‘я Великої Британії (MHRA) видало попередження про те, що особи, які мають серйозні випадки алергій на ліки, продукти харчування або вакцини, не мають отримувати вакцину Pfizer/BioNTech.

Цю вакцину схвалили для використання в Британії минулого тижня, а з вівторка розпочалась масова кампанія з вакцинації.

Попередження було видане після того, як у вівторок дві особи, які отримали щеплення, пережили серйозні «анафілактоїдні реакції». У обох в анамнезі були серйозні алергічні реакції і вони носили при собі адреналін.

Велика Британія стала першою країною, яка схвалила для використання вакцину Pfizer.

Компанія Pfizer заявила, що клінічні випробування вакцини показали, «добру загальну переносимість вакцини без серйозних побоювань для безпеки, про які б повідомив незалежний Комітет з моніторингу даних. У випробуваннях взяли участь більше 44 000 осіб і більше 42 000 з них отримали друге щеплення».

Влада США планує прийняти рішення стосовно вакцини Pfizer вже цього тижня. У вівторок Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) оприлюднила експертну оцінку безпеки та побічних ефектів цієї вакцини.

Загалом, експертні висновки щодо вакцини позитивні, без значних зауважень щодо безпеки щеплення. Відзначається, що більшість вакцинованих мали тимчасові побічні ефекти, що включають втомлюваність, головний біль та біль в зоні уколу.

Аналіз також підтверджує попередні дані про ефективність вакцини на 95% після двох доз використання вакцини, що даються з різницею у 21 день.

Дивіться також: У 2021 вакцина від COVID-19 буде доступна кожному дорослому в США, - міністр охорони здоров’я. Відео