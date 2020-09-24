Більшість американців отримають вакцину проти COPVID-19 до липня 2121 – Редфілд

Голова Центрів з контролю з контролю та профілактики захворювань США Роберт Редфілд під час слухань в Сенаті в середу заявив, що вакцинація проти COVID-19 буде проводитись протягом багатьох місяців, і більшість американців отримають вакцину не пізніше липня 2121 року.

До кінця березня - початку квітня він очікує на виробництво 700 мільйонів доз вакцини, достатніх для вакцинації 350 мільйонів людей.

Перед Сенатським комітетом з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсійного фонду в середу свідчили голова Центрів з контролю та профілактики захворювань Роберт Редфілд, голова Адміністрації з контролю за продуктами харчування та ліками Стіве Ган та головний вірусолог країни Ентоні Фаучі.

Фаучі заявив, що очікує появи 50 мільйонів доз вакцини вже у листопаді та 100 мільйонів у грудні. До квітня, заявив Фаучі, США матимуть 700 мільйонів доз вакцини. Роберт Редфілд заявив, що урядова група у складі представників міністерств охорони здоров’я та оборони вирішуватимуть, як розповсюджувати вакцину серед населення.

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