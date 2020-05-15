Ініціатива «Космічна швидкість» - Трамп сподівається, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року

Вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути розроблена вже до кінця 2020 року, заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з пресою в п‘ятницю.

Він представив ініціативу Білого дому «Космічна швидкість», в рамках якої відбуватиметься пришвидшена розробка вакцини.

«Її метою є завершити розробку, виробити і доставити надійну вакцину від коронавірусу ... до кінця року», - заявив президент США.

«Зазвичай фармацевтичні компанії мають чекати перед виробництвом вакцини на надання всіх необхідниї схвалень і це може затримати доступ вакцини для громадськості на рік, чи більше, - наголосив Трамп. - Наша задача настільки нагальна, що в рамках операції «Космічна швидкість» федеральний уряд інвестуватиме у виробництво всіх провідних варіантів вакцини до їхнього схвалення, щоб ми чітко знали що відбувається до їх схвалення».

Цю ініціативу очолять колишній голова компанії GlaxoSmithKline Монсеф Слауї та генерал Сухопутних сил США Гусав Перма, оголосив президент.

Раніше Трамп заявляв, що збройні сили долучать до швидкого розповсюдження вакцини, коли вона з‘явиться.

Трамп запевнив пресу що вакцина буде доступна для американців навіть якщо її першою розробить інша країна.

«Ми співпрацюємо з багатьма іншими країнами і ми не маємо еґо. Хто б не отримав її [вакцину] буде добре. Вони співпрацюватимуть з нами, ми співпрацюватимемо з ними», - сказав Трамп.

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