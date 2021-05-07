В Нью-Йорку хочуть вакцинувати туристів

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про намір запропонувати туристам американського мегаполіса вакцинуватись від COVID-19.

Мерія може встановити мобільні пункти вакцинацій поблизу найпопулярніших туристичних пам‘яток. Де Блазіо пропонує використовувати вакцину Johnson&Johnson, яка не вимагає таких складних умов зберігання як інші зареєстровані у США вакцини та передбачає лише одне щеплення.

Мер зауважив, що його ідею має схвалити влада штату.

«Це позитивний сигнал для туристів. Приїжджайте сюди. Тут безпечно і ми про вас подбаємо. Ми вас вакцинуємо, поки ви у нас», - заявив мер.

Туризм є важливою частиною економіки міста. Надходження міста від туризму, за оцінками штату, становили 60 мільярдів доларів і економіка Нью-Йорка значно постраждала під час пандемії.

Цієї осені планують повністю поновити роботу театри на Бродвеї, які сподіваються на повернення глядачів. Театри Нью-Йорка призупинили роботу в березні 2020 року, через антикоронавірусні обмеження.

«Бродвей повертається. Нью-Йорк повертається. Готуйтеся», - виголосив мер.

Майже 4 мільйони ньюйорківців отримали щеплення від коронавірусу, заявив мер. Він додав, що на червень вакцинація має охопити 5 мільйонів мешканців міста.

Дивіться також: Як діаспора долучилася до українського фільму “Джеря”. Відео