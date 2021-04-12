Південноафриканський штам може виявитись стійкішим до вакцини Pfizer - ізраїльські вчені

Штам коронавірусу, вперше виявлений у Південній Африці, може до певної міри «проривати» захист, який надає вакцина Pfizer. Про це повідомили ізраїльські дослідники на основі досвіду застосування вакцини в реальних умовах в країні.

Результати дослідження ще не пройшли рецензування і поширеність Південноафриканського штаму в Ізраїлі є низькою, застерігають вчені.

Дослідники порівняли дані 400 осіб, у яких виявили коронавірус через більше ніж два тижні після вакцинації однією, або двома дозами вакцини Pfizer з даними невакцинованих хворих на COVID-19.

Південноафриканський штам коронавірусу було виявлено у 5,4% вакцинованих пацієнтів, що значно більше 0,7% невакцинованих пацієнтів, у яких було виявлено цей штам, йдеться в дослідженні.

«Ми виявили непропорційно вищий рівень Південноафриканського штаму серед осіб, які отримали другу дозу [вакцини], якщо порівняти з невакцинованою групою. Це означає, що Південноафриканський штам здатний, до певної міри, прориватись через захист вакциною», - заявив пресі співавтор дослідження Елі Стерн з університету Тель-Авіва.

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