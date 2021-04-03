У США зробили 100 мільйонів щеплень від COVID-19

США стали першою країною в світі, де 100 мільйонів мешканців отримали щеплення від COVID-19. Щонайменше одну дозу вакцини отримало більше половини дорослого населення США.

Європейська програма вакцинацій відбувається повільніше. За даними ВООЗ, лише 10% загального населення Європи отримало одну дозу вакцини і лише 4% отримали обидві дози.

Президент США Джо Байден заявляв про плани уряду зробити вакцину доступною для всіх дорослих у США вже з 19 квітня.

Все ж Байден закликав американців бути пильними, на тлі зростання кількості випадків заражень в країні.

«Прошу вас, не поступайтесь досягненнями, за які ми так тяжко боролись, - наводить слова Байдена «Голос Америки». - Нам потрібно, щоб кожен американець «пристібнув паски безпеки» і залишався пильним у цьому кінцевому забігу».

Із закликом не допустити четвертої хвилі пандемії у США звернулась до американців і директорка Центрів США з контролю над хворобами Рошель Валенські, на тлі повідомлень про те, що кількість нових заражень зростає в 27 американських штатах.

В Україні реєструють новий спалах інфекції. Так, кількість заражень, зареєстрованих за добу 2 квітня склала 20 341, що становить найбільшу добову кількість від початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров‘я країни Максим Степанов.

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