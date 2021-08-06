У США зріс рівень вакцинацій, на тлі спалаху пандемії

864 000 американців зробили щеплення від COVID-19 за добу, включаючи 585 000 перших вакцинацій, повідомив координатор Білого дому з питань COVID-19 Джефф Зієнтс на брифінгу для преси в четвер. Це найбільша добова кількість щеплень з початку липня. Рівень вакцинацій зростає четвертий тиждень поспіль, зауважив посадовець.

Він додав, що штати, які переживають спалах пандемії, такі як Алабама, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі та Оклахома, прискорили темпи вакцинації. В цих штатах рівень вакцинацій найвищий з квітня.

Зієнтс пов‘язав таку динаміку зі швидким поширенням «Дельта»-штаму коронавірусу у штатах з найнижчим рівнем вакцинації.

«Американці, очевидно, бачать наслідки відсутності вакцинацій та захисту, - говорить Зієнтс, - і вони у відповідь роблять, те що мають - закачують рукави і отримують щеплення».

За минулий місяць кількість госпіталізованих з COVID-19 у США зросла втричі і сягала 43 000. Це, все ж значно менше, ніж 124 000 госпіталізацій у США на піку пандемії в січні. Основна частка шпиталізацій припадає на невакцинованих осіб. Серед тих, хто захворів, збільшилась кількість молоді.

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