Без уколів - ВООЗ очікує на появу нових вакцин від COVID-19

Вже до кінця цього року, або на початку наступного року, варто очікувати на появу нових вакцин від коронавірусу. Ці вакцини не потребуватимуть проведення уколів а також їх можна буде зберігати при кімнатній температурі. Таким прогнозом поділилась провідна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров‘я Соум’я Свамінатан.

«Ми в захваті від тих вакцин, які ми маємо, - говорить Свамінатан. - Гадаю, в 2022 році ми побачимо розробку покращених вакцин».

Наразі проходять випробування більше 80 прототипів вакцин від коронавірусу. Деякі з них вводяться перорально, через ніс, або через наліпку на шкірі, зауважила науковиця. Такий спосіб застосування може більше підходити для деяких груп населення, таких, наприклад, як вагітні жінки.

Свамінатан очікує, що клінічні випробування 6-8 прототипів вакцин завершаться вже цього року а також, що ці вакцини зможуть пройти регуляторне затвердження.

«Ми мусимо продовжувати підтримувати дослідження та розробку більшої кількості прототипів вакцини, особливо через невизначеність стосовно того, чи необхідно буде робити додаткову імунізацію населення», - додала науковиця.

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