Перші дві вакцини від COVID-19 надійдуть в обіг вже до Різдва - уряд США

Поширення перших двох вакцин проти коронавірусу в США може початися вже до Різдва, заявив в понеділок міністр охорони здоров'я країни Алекс Азар після того, як компанія Moderna стала другим виробником вакцин, який може отримати дозвіл США на екстрене застосування.

Як розповів Азар в ефірі програми «This Morning» на каналі CBS, пізніше в понеділок вони з віце-президентом Майком Пенсом обговорять з губернаторами, які групи населення необхідно почати вакцинувати в першу чергу.

Як повідомляв Голос Америки, в неділю компанія Moderna оприлюднила перші результати третього етапу тестування свого прототипу вакцини, що охоплював 30 000 осіб.

Прототип показав 94,1% ефективності у запобіганні появі симптомів коронавірусу і 100% ефективності у запобіганні складного перебігу захворювання, йдеться у прес-релізі компанії. Жоден з учасників випробування, в групі, яка отримала два щеплення експериментальною вакциною, не мав важкого перебігу хвороби, порівняно з 30 такими особами в групі, яка отримувала плацебо.

«Позитивні попередні результати підтверджують здатність нашої вакцини запобігати хворобі, яку викликає COVID-19 з ефективністю у 94,1% і, що важливо, здатність нашої вакцини запобігати складним випадком хвороби викликаної COVID-19»,- заявив керівник Moderna Стефан Бансел

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