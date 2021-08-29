Україна отримала від США майже 190 000 доз вакцини Pfizer

188 370 доз вакцини Pfizer, безоплатно наданих урядом США, сьогодні прибули в Україну, повідомило Посольство США в Україні у Twitter.

Поставку надано на додаток до 2 млн доз вакцини Moderna, які прибули в Україну минулого місяця.

«США віддані глобальній боротьбі з COVID-19 і ці вакцини є одним із найкращих засобів боротьби з пандемією», - йдеться в повідомленні Посольства.

Поставку проведено в рамках програми ЮНІСЕФ COVAX, заявили в Міністерстві охорони здоров‘я України.

Там відзначили, що загалом, на цей момент 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX.

До кінця 2021 року, за очікуваннями Міністерства, Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в межах ініціативи.

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