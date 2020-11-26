«Ми здивувались» - в AstraZeneca визнали, що вакцину було розроблено частково завдяки помилці

Британська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від COVID-19 разом з Оксфордським університетом, заявила в понеділок, що розроблений ними прототип вакцини показав 90% ефективності у випадках, коли учасникам експерименту давали півдози вакцини а також цілу дозу через місяць після першого щеплення. Якщо обидва рази пацієнту давали повноцінну дозу вакцини, її ефективність у запобіганні коронавірусній хворобі складала 62%. Це значно нижче, але все одно перевищує необхідні, зокрема для реєстрації у США, 50% ефективності.

«Не робитиму вигляд, що це нецікавий результат, бо це не так, але я його точно не розумію, і не думаю, що будь-хто розуміє, - сказав пресі віце-президент компанії Мене Пангалос. - Ми здивувались».

Пангалос пояснив, що помилку у дозуванні було виявлено після того, як дослідники відзначили менше запалення у учасників експерименту і проаналізували дозування.

Деякі дослідники припустили, що ті, хто отримав менше вакцини, були краще захищеними від зараження, через те, що таке дозування більше відповідає природній реакції імунної системи. Д-р Монсеф Слауї, головний науковий радник ініціативи США зі сприяння розробці вакцини від COVID-19 «Космічна швидкість», в коментарі для преси у вівторок, пов‘язав більшу ефективність вакцини з тим, що половину дози отримали люди віком 55 і молодше, а в групі, яка отримувала повну дозу вакцини обидва рази, були і старші особи.

Детальні результати дослідження будуть надані владі Великої Британії для того, щоб прийняти рішення про дозвіл на використання вакцини в країні. У США, заявив Слауї, регулятор може прийняти рішення про зміну дослідження AstraZeneca, щоб одразу дослідити переваги першої вакцинації половиною дози.

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