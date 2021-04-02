Як відзначати Великдень цього року, радять американські епідеміологи

Ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 можуть збиратись разом і відзначати Великдень без масок. Таке повідомлення видали Центри США з контролю над захворюваннями у п‘ятницю.

Загалом американські епідеміологи рекомендують відзначати Великдень цього року у колі людей, з якими ви мешкаєте, в режимі онлайн, або на відкритому повітрі із дотриманням дистанції у два метри.

В CDC навели приклади святкових заходів, які безпечно проводити в умовах пандемії.

Святкуйте із традиційними стравами разом із тими, з ким мешкаєте.

Практикуйте святкові релігійні традиції вдома.

Приготуйте та принесіть страву сусідові.

Беріть участь в релігійних церемоніях віртуально.

Нагадування про пандемію COVID-19, маски та дезінфектори для рук супроводжуватимуть відзначення Великодня цього року.

Минулого року, коли через пандемію в низці країн запроваджувались жорсткі карантинні обмеження, багато церков проводили служби онлайн, або з мінімальною кількістю відвідувачів.

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