США пильно слідкуватимуть за відведенням військ РФ від кордону з Україною - заява американської делегації в ОБСЄ

Сполучені Штати «пильно слідкуватимуть» за відведенням російських військ від кордонів з Україною. З такою заявою виступила делегація США в ОБСЄ 29 квітня, вказавши на повідомлення про те, що Росія почала частково відводити свої сили. Про відведення військ раніше заявив міністр оборони Росії.

Необхідність пильної уваги до ситуації на кордонах з Україною повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан пояснила тим, що Росія «робила подібні заяви в 2014 році прямо перед початком семирічної агресії».

«Ми б дуже вітали повне відведення додаткових військ та зброї, які Росія накопичила в окупованому Криму та навколо України», - додала Остріан.

З огляду на накопичення військ, яке Росія провела поблизу кордонів з Україною цього місяця, делегація США в ОБСЄ також закликала модернізувати Віденський документ.

«Незвична військова діяльність Росії всередині та поблзу України підкреслюють нагальну необхідність модернізувати Віденський документ, щоб адекватно відобразити положення щодо прозорості, зокрема стосовно раптових навчань, що проводяться без попередження», - йдеться у відповідній заяві.

Росія не надала змістовної відповіді на офіційний запит України, поданий в рамках Віденського документа. Відсутність відповіді не відповідає духу та букві цього документа, заявила в.о. Заступника голови місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

Вона зауважила, що питання «незвичної військової діяльності» підпадають під 16 параграф документа. «Росія мала відповісти Україні згідно з Віденським документом, незалежно від того, яку кількість російського військового персоналу, чи військового устаткування було задіяно у цій незвичній військовій діяльності».

Україна та інші країни постійної ради ОБСЄ закликали Росію надати відповідні пояснення. «Москва ж вирішила проігнорувати свої зобов‘язання як країни-учасниці ОБСЄ, в рамках Віденського документа, заявляючи, що їхні дії не вимагають подальших пояснень», - говорить американська посадовиця.

Росія заперечує, що її дії становлять загрозу для безпеку в регіоні.

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