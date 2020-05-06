Штати, які поспіхом відкривають економіку, можуть знову закритись за три тижні - дослідник

Науковець, який розробив модель розповсюдження коронавірусу, на яку покладаються Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), попереджає, що штатам, можливо, доведеться знову закритися, якщо після послаблення карантинного режиму кількість захворювань почне рости. Дослідник CDC Юянг Джу сказав репортерам CNN, що штатам не варто поспішати з відкриттям, тому що «щойно стане зрозуміло, що сталося, буде запізно скасувати це рішення».

«Збільшення кількості захворювань ми побачимо лише за два-три тижні, тому що на передачу вірусу та появу симптомів іде час», - сказав експерт, додавши що є певний проміжок часу між погіршення симптомів, тестуванням та отриманням результатів. І цей проміжок часу ще більший, щоб зафіксувати кількість смертельних випадків, в середньому це три тижні від моменту зараження.

Джу навів приклад японського острова Хоккайдо, який через повторний спалах заражень був вимушений знову ввести режим жорсткого карантину через три тижні після відкриття.

Дослідник каже, що штати приймаючи рішення про відкриття, повинні керуватися так званим Р-показником – показником реплікації вірусу, який вказує яку кількість людей людина з коронавірусом може заразити. Цей Р- показник не повинен перевищувати 1, каже дослідник. Р-показник менше одиниці означає, що кількість заражень буде зменшуватись.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у США зафіксовані понад 1 200 000 заражених коронавірусом, понад 71 400 осіб померли.

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