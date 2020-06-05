У Києві вимагали відставки Авакова

Відставки Арсена Авакова вимагали учасники мітингу, що відбувся під Верховною Радою. Очільник Міністерства внутрішніх справ, наголошували протестувальники, має персонально відповісти за злочини його підлеглих та провалену реформу поліції.

Кількасот активістів, що прийшли під будівлю парламенту, тримали гасла «Ні поліцейському свавіллю!», «Поліція ґвалтує і вбиває». Вони перевернули та закидали фаєрами міліцейський «бобік», а один із мітингарів на знак протесту підпалив себе (вогонь швидко загасили).

Протест вибухнув через недавню трагедію, що сталася у Кагарлику на Київщині, де, за звинуваченнями, у відділку поліцейські катували і зґвалтували дівчину – свідка у незначній справі про крадіжку. Поліція здійснює внутрішнє розслідування інциденту, а відділення розформовано, за інформацією МВС.

А приводом до протестної акції стала «година запитань до уряду» у Верховній Раді, куди викликали для доповіді міністра Авакова.

Виступаючи з парламентської трибуни, головний поліцейський, зокрема, прокоментував резонансну «кагарлицьку» справу. Як він сказав, поліція – плоть від плоті нашого суспільства, а в кожному суспільстві є і герої, і негідники. Принципово важливо, як система МВС реагує на такі випадки, – наголосив Аваков, відкинувши порівняння звірств у Кагарлику зі схожим інцидентом у Врадіївці у 2013 році.

«Зараз ситуація принципово інша. Врадіївку намагалися приховати. Ми не приховуємо нічого. Двох негідників негайно затримали, відділ поліції розформований», – заявив Аваков.

Окрім того, міністру Авакову ставлять на карб недавній інцидент у Броварах – масову стрілянину, яку влаштували посеред дня на вулиці буцімто нелегальні перевізники «маршруток». Серед звинувачень звучали і переслідування українських волонтерів та військових, яких оголошено підозрюваними – бездоказово, як вважають опоненти Авакова – у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Сам же Аваков заявив, що, на думку слідства, є «вичерпний набір аргументів» для підозр. Він закликав не політизувати справу.

Міністру довелося також давати відповідь у давнішій справі – про вбивство п’яними поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова. Депутатка від «Голосу» Інна Совсун зажадала від посадовця вибачень перед батьками хлопчика. Як вона сказала, ті, хто вбив їхнього сина, так і не отримав покарання.

Аваков відмовився публічно вибачатися за дії своїх підлеглих і закликав депутатку «не спекулювати», зауваживши, що вбивці хлопчика не на свободі. Один із них в тюрмі, двох суд відпустив під заставу.

А тим часом у парламенті збирають підписи за відставку Арсена Авакова. Звільнення очільника МВС ініціювала партія «Голос». Натомість «Європейська солідарність» підписів не дає, пояснюючи, що відставка одного міністра нічого не змінить, потрібно міняти весь уряд. Що ж до «Слуг народу», більшість правлячої фракції за відставку Авакова голосувати не планують. Про це сказав один із «слуг» журналістам, пояснивши, що, попри претензії до міністра, не мають йому заміни.

Пристрасті навколо Авакова не влягаються. Коментуючи розгул поліцейського свавілля, оглядачі вказують, як на причину, на провалену поліцейську реформу. Майже всі міліціонери, які під час реформи не змогли пройти атестацію і були звільнені, нині знову повернулися до лав правоохоронців.

Водночас, заступник Авакова, Антон Геращенко в інтерв’ю Радіо Свобода звинуватив у провалі реформи поліції попередників, а саме екс-очільницю МВС Хатію Деканоїдзе.

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