«Важливою і давно назрілою» назвали в НАТО заяву Росії про відведення військ

Оголошення Росії про початок відведення військ, кількість яких останнім часом значно зросла поблизу кордонів України та в Криму, є «важливим та давно назрілим», заявив посадовець НАТО в коментарі «Голосу Америки».

«НАТО продовжує бути пильними і ми продовжуємо уважно слідкувати за невиправданим військовим нагромадженням всередині та навколо України», - додав посадовець.

Він наголосив, що НАТО підтримує Україну і «продовжує закликати Росію поважати свої міжнародні зобов‘язання і відвести війська з території України».

З 23 квітня Росія планує почати повернення до місць постійної дислокації війська, які останнім часом було перекинуто до кордонів з Україною.

В Державному департаменті заявили, що очікують не лише на слова, а і на «конкретні дії» від росіян.

Політичним сигналом на підтримку України від НАТО назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запрошення для України взяти участь участь в зустрічі країн Східного флангу НАТО.

23 квітня Україна вперше візьме участь в такому форматі зустрічі з Румунією, Польщею та Туреччиною. Про це Кулеба написав у Facebook. «Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент», - додав він.

«Йтиметься і про посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні переспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат Кримської платформи», - наголосив дипломат.

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