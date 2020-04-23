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Епідемія COVID-19 позначилась на мобільності сил НАТО, - командувач сухопутними силами США в Європі

Фото: медпрацівник міряє температуру у подорожуючого на кордоні Австрії та Італії, березень 2020 року

Обмежувальні заходи, запроваджені європейськими країнами, щоб стримати поширення пандемії коронавірусу позначились на військовій мобільності сил НАТО в Європі, вважає командувач Сухопутними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі.

Живучи в Європі, було дивно спостерігати, як кордони практично відразу поновились в Шенгенській зоні протягом останнього місяця.
Генерал США Каволі

Таку думку генерал виловив, виступаючи під час експертної дискусії, організованої американським аналітичним центром «Атлантична Рада».

«Так, однозначно, - відповів Каволі на питання про те, чи вплинула епідемія коронавірусу на мобільність НАТО в Європі. - Живучи в Європі, було дивно спостерігати, як кордони практично відразу поновились в Шенгенській зоні протягом останнього місяця. Кордони поновитись і прикордонний контроль також. Це відбулось з дуже вірної причини - щоб стримати поширення пандемії».

Після подолання спалаху коронавірусу, важливо поновити рух до підвищення військової мобільності, зазначив генерал.

«Як ми вийдемо з цього, як вийде Альянс, Європейський Союз - дуже важливо. Легко уявити майбутнє, у якому поновлення мобільності, про яку я позитивно відгукувався кілька хвилин тому, буде затримуватись. Потрібна буде увага і політична воля від нас всіх, щоб поновити рух до мобільності після подолання спалаху COVID-19», - зауважив Каволі.

Каволі виступив співавтором звіту «Атлантичної Ради» «Рух назовні: військова мобільність в Європі».

Під час дискусії американські експерти позитивно оцінили прогрес у військовій мобільності НАТО в Європі.

НАТО почало більше зосереджуватись на військовій мобільності після 2014 року. У відповідь на агресію Росії в Криму та Україні, на саміті НАТО в Уельсі країни вирішили потроїти сили швидкого реагування НАТО, створили робочу групу боєготовності високого рівня, вирішили розмістити обладнання більш широко територією Європи а також наростили патрулювання в повітрі
Звіт «Рух назовні: військова мобільність в Європі»

Підвищення мобільності стало пріоритетом НАТО в Європі після російської агресії в Україні і набуло особливого значення тепер.

Тепер мобільність є одним з важливих пріоритетів НАТО, йдеться у звіті. «НАТО почало більше зосереджуватись на військовій мобільності після 2014 року. У відповідь на агресію Росії в Криму та Україні, на саміті НАТО в Уельсі країни вирішили потроїти сили швидкого реагування НАТО, створили робочу групу боєготовності високого рівня, вирішили розмістити обладнання більш широко територією Європи а також наростили патрулювання в повітрі». Ці здобутки були згодом розширені на наступних самітах НАТО, йдеться у звіті.

НАТО зустрічається з викликами з усіх сторін. Росія практично безкарно проводить дії, які стосуються НАТО, але які не можна кваліфікувати, як повноцінний конфлікт. Це стосується і дій в Північному морі, Середземному морі та Чорноморському регіоні, наголошують експерти у звіті.

«З часу російської агресії проти України та провалу співпраці НАТО та Росії, військове планування НАТО мало включати новий геополітичний вимір: вимоги до мобільності та інфраструктури йдуть з заходу на схід і за Німеччину, до нової передової НАТО в Польщі та країнах Балтії, просуваючись на південь у життєво важливі Чорноморський та Середземноморський регіони».

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Президент Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США. Відео

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