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Масштабні військові навчання під керівництвом США та НАТО триватимуть в Європі до червня

Завантаження бойових машин на судно США Bob Hope для доатсвки на підтримку навчань в Європі Defender Europe, Флорида, США, 25 березня 2021 року

«Сили США продемонструють здатність бути стратегічним партнером у сфері безпеки на західних Балканах та в Чорноморському регіоні, підтримуючи діяльність на півночі Європи, на Кавказі, в Україні та в Африці», - заявили у Командуванні сухопутних сил США стосовно масштабних навчань Defender Europe, що розпочались в Європі минулого місяця.

Військові навчання за керівництва США та НАТО Defender Europe 21 триватимуть в Європі до червня.

В навчаннях беруть участь більше 28 000 військових з 26 країн, включаючи Україну.

Минулого тижня сили Транспортного Командування США розпочали завантаження військової техніки для переміщення до Європи на підтримку навчань. Загалом буде проведено чотири такі доставки, повідомили у командуванні,

Навчання Defender Europe, згідно з інформацією Командування Сухопутними силами США в Європі та Африці, включатимуть наступні заходи:

На початку травня в рамках Defender Europe буде проведено десантні навчання в Естонії, Болгарії та Румунії за участю 7 000 військових з 11 країн.

З середини травня до початку червня більше 5 000 військових з 8 країн проведуть навчання Immediate Response з вогневих стрільб а також логістичну операцію.

Також у цей період в рамках навчань Saber Guardian більше 13 000 військових з 19 країн проведуть навчання з вогневих стрільб, протиракетної оборони та масштабної медичної евакуації.

В червні в рамках командних навчань планується проведення операцій на території 104 країн на двох континентів.

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