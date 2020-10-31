В ході спецоперації військові США звільнили американця, викраденого в Західній Африці

Елітний спецпідрозділ Морських піхотинців США провів спецоперацію із звільнення американського громадянина, якого тримали в заручниках озброєні особи в Нігерії. Про це заявили в Пентагоні США.

Філіпа Нейтана Уолтона було викрадено з його ферми в Нігері, в Західній Африці у вівторок. Збройні викрадачі звернулись за викупом до родини жертви, повідомляють ЗМІ.

«Сили США провели операцію з порятунку заручника зранку 31 жовтня на півночі Нігерії, з метою звільнення американського громадянина, якого утримувала в заручниках група озброєних осіб», - повідомив речник Пентагону.

Президент США Дональд Трамп привітав успішну операцію.

«Вчора хоробрі воїни нашої країни врятували американця, який був заручником в Нігерії. Наша країна вітає хоробрих солдатів, які провели відважну операцію і відзначає повернення у безпеку ще одного американського громадянина!» - написав Трамп у Twitter.

«Військові США провели визначну операцію зі звільнення громадянина США, якого захопили в заручники в Нігері і повернули його до родини», - заявив Помпео.

«Ми ніколи не покинемо будь-якого американця, якого захопили в заручники», - йдеться у відповідній заяві Держдепу.

«Цей американський громадянин перебуває в безпеці під піклуванням Міністерства оборони США. Жодного військового США не було поранено в ході операції», - заявили в Пентагоні.

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