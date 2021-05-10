Танки, Су-57, арктичний камуфляж - чим паради Кремля привернули увагу оглядачів

9 травня Росія традиційно демонструє свою військову міць під час парадів на честь перемоги над нацизмом. Цього року, попри пандемію COVID-19, у масштабному параді було задіяно 12 000 військових, 190 одиниць озброєння а також 76 літаків.

Західні ЗМІ та оглядачі звернули увагу на напружену міжнародну ситуацію на тлі якої відбувся парад, а також прокоментували те, яке саме військове устаткуванння було задіяне.

Reuters відзначає, що цьогорічний парад передує парламентським виборам, запланованим на вересень в Росії і відбувся в час особливої напруги у відносинах Москви та Заходу, через російську агресію в Україні а також переслідування російських дисидентів, включно з Олексієм Навальним.

Під час параду Путін заявив, що Росія захищатиме свої національні інтереси і засудив те, що він назвав поверненням «русофобії», пише Голос Америки.

«Красномовною ознакою зростаючої ізоляції Кремля» у Washington Post назвали те, що лише один міжнародний лідер відвідав парад цього року - президент Таджикистану.

Коментуючи те, яку техніку було задіяно в параді, Джозеф Демпсі, аналітик американського Інституту міжнародних студій (ІISS) відзначив, що підбір танків може означати, що Росія переглянула свої плани з модернізації.

«В 2015 було сім Т-14, на параді дебютували машини «Армата», сьогодні лише два T-14 йшли позаду модернізованих танків T-72, T-80 та T-90».

Бельгійське видання Armyrecognition звернуло увагу на участь колони військового устаткування в арктичному камуфляжі в Хабаровську. Це відбулось вперше під час військового параду до Дня Перемоги.

А от стосовно авіації, Демпсі відзначив, що більшість перельоту Су-57 давалось в трансляції CGI. Хоча він не сумнівається, що ці літаки справді брали у часто в параді, все ж, пише Демпсі, невідомо, чи було долучено модель «01», першу доставлену в серійне виробництво, яку було показано CGI.

Раніше оглядачі писали про те, що переліт нових Су-57 Felon під час репетиції параду в Москві супроводжувався значним шумом, зокрема про це зауважив журналіст Дилан Малясов. «За повідомленнями, Felon все ще має проблеми з розробкою», включаючи виробництво двигуна, пише видання Popular Mechanics.

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