Новий підвид COVID-19 перенесли по Європі туристи з Іспанії - дослідження

Підвид коронавірусу, що з‘явився у Іспанії на початку літа поширився територією низки інших країн в Європі і станом на середину вересня превалював в таких країнах як Швейцарія, Ірландія, Велика Британія, Норвегія, Латвія, Нідерланди та Франція.

Дослідники припускають, що вірус поширився у час, коли було частково знято обмеження на подорожі всередині Європи протягом літніх місяців

Про це йдеться в новому дослідженні швейцарських та іспанських науковців, опублікованому в четвер.

В Європі наразі представлено сотні підвидів коронавірусу, але мало які з них зустрічаються так широко як 20А.EU1, стверджують науковці.

Цей підвид вірусу перенесли подорожуючі з Іспанії до інших європейських країн. Дослідники припускають, що вірус поширився у час, коли було частково знято обмеження на подорожі всередині Європи протягом літніх місяців.

Збільшення поширення 20А.EU1 «означає, що правила та обмеження щодо літніх подорожей загалом були недостатніми, щоб запобігти передачі», - цитує дослідників видання Business Insider.

Більше ніж чотири п‘ятих всіх нових випадків заражень у Великій Британії походять від цього підвиду вірусу, йдеться в дослідженні.

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